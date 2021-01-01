Опалубка на клиновых объемных стойках состоит из набора вертикальных элементов (стоек и домкратов), несущих нагрузку от опалубочного стола, и набора горизонтальных элементов (ригели), связывающих между собой вертикальные элементы
Основа системы - клиновой узел, обеспечивающий простую и надежную связь вертикальных и горизонтальных элементов, а так же взаимоперпендикулярное центрирование между собой стоек и ригелей при расклинивании узла.
Получить консультацию
Опалубка колонн
При возведении современных зданий - торговых центров, развлекательных комплексов, сооружений административного и промышленного назначения, практически, всегда возникает необходимость возведения монолитных колонн
Помимо функции опорных элементов несущей конструкции они воплощают в себе дизайнерский замысел определенного архитектурного стиля, поэтому могут иметь разные форму и размер сечения. В связи с этим опалубка колонн, используемая при строительстве, должна быть универсальной не только по размеру, но и по форме
Получить консультацию
Опалубка перекрытий чашечная
Леса стоечные под перекрытия чашечного типа предназначены для поддержания элементов опалубки при бетонировании монолитных железобетонных конструкций, как с горизонтальной, так и с наклонной поверхностью, при строительстве зданий,мостов и туннелей
Получить консультацию
Опалубка перекрытий стойки телескопические
Во многом, успехам строителей способствовала разработка инженерами удобных опалубочных систем для монтажа монолитного перекрытия. Современные опалубки на стойках обладают рядом преимуществ, в числе которых:
1. надежность и высокая несущая способность возможность монтажа без привлечения спецтехники 2. экономичность и эффективность 3. оборачиваемость, то есть возможность многократного использования.
Получить консультацию
Опалубка стен
Особое значение для любого объекта имеют стены, так как именно на них приходится основная нагрузка. По этой причине, опалубка стен является важнейшим элементом любой стройки, а от качества её элементов зависит то, насколько надежным, комфортным и долговечным будет построенное здание
Получить консультацию
Леса строительные рамные
Рамные строительные леса – это современное оборудование для проведения фасадных, отделочных, монтажных и реставрационных работ любого уровня сложности.
Конструкция рамных лесов состоит из несущих вертикальных рам, соединенных друг с другом с помощью диагональных и горизонтальных связей в жесткий металлический каркас. Для большей прочности леса присоединяются с помощью анкерных креплений к фасаду самого здания.
Получить консультацию
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА ОПАЛУБКИ
Для расчета опалубки перекрытий требуется ввести толщину, высоту и площадь. Для расчета опалубки стен понадобятся данные об их длине и высоте.
РАСЧЕТ ОПАЛУБКИ СТЕН
РАСЧЕТ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ
НАШИ РАБОТЫ
Опалубка колонн
Опалубка колонн
опалубка перекрытий на телескопических стойках
опалубка перекрытий на телескопических стойках
Рамные строительные леса
Рамные строительные леса
Опалубка перекрытий клиновая
Опалубка перекрытий клиновая
Опалубка перекрытий клиновая
Опалубка перекрытий клиновая
Рамные строительные леса
Рамные строительные леса
Опалубка перекрытий на телескопических стойках
Опалубка перекрытий на телескопических стойках
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
02
Мы занимаемся организацией доставки оборудования по всему СНГ
01
На рынке опалубочного оборудования уже 10 лет
03
Поставка точно в срок
05
Быстрая комплектация заказов любого объема благодаря наличию склада
04
Консультации специалистов на всех этапах строительно- монтажных работ
06
Вариативность форм оплаты
Наша компания занимается комплектацией строительных площадок оборудованием для монолитного строительства и фасадных работ. Отсрочек нет и не будет
Возможна продажа оборудования с обратным выкупом. Или выкупим по приемлемым ценам опалубочное оборудование, станки, строительные леса в короткие сроки, форма оплаты любая.
07
Персонал с многолетним стажем в строительстве, в торговле оборудованием для монолитного строительства и фасадных работ
08
Предлагаем выгодные условия по аренде
ЭТАПЫ РАБОТЫ
Закажите звонок
Изучение проекта, подбор необходимого оборудования
Расчет опалубки. Схема расстановки
Согласование спецификации и подписание документов и сопровождение проекта
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК И НАШ СПЕЦИАЛИСТ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ВАС
ДОСТАВКА
Доставка осуществляется по всему СНГ
Товар отгружается после поступления средств на счет нашей компании
Стоимость доставки зависит от:
местонахождения объекта
вида транспорта, на котором осуществляется доставка оборудования
массы и габариты груза
количество доставок (от одной и более...)
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Сколько стоит?
Всегда конкретные по стоимости, в зависимости от вида оборудования и количества, а также продажа это или аренда.
Есть ли у Вас все в наличии?
По наличию всегда все есть, вопрос какой объем нужно, если большое количество, то надо время на поиск оборудования, как правило в короткие сроки при условии предоплаты.
Какие условия оформления сделки?
По условиям: любая форма оплаты, предоплата 100%, организуем доставку и погрузку как своими средствами, так и транспортными компаниями в Москве, Московской области и близлежащих областей. Также особо нужно выделить такие условия, как Выкуп оборудования со строительных объектов, продажа оборудования с обратным выкупом.
ООО "ОПАЛУБКА-М ПЛЮС"
Юридический адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.116, стр.1, офис 237.
Фактический адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.116, стр.1, офис 237.
ОГРН 1197746533390
ИНН 7733344608
КПП 773301001
Р/с 40702810402410002916
Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
Генеральный директор Садыков Фирдавс Ибрагимович
Товарищество с ограниченной ответственностью - Опалубка Лидер KZ
Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Жирентаева -14, кв.309
БИН 181040029769
ИИК KZ696010111000099973/тенге/ в АО “Народный Банк Казахстана”
БИК HSBKKZKX
Тел: 8 701 081 00 06
Директор: Ахметова Асель Николаевна